Vaga con fare confuso in Riva, era senza documenti e fissa dimora

Un giovane di nazionalità nordafricana è stato segnalato da alcuni cittadini mentre si aggirava con atteggiamento confuso in piazza del Monte, nel quartiere Riva di Biella. Gli agenti della Polizia locale si sono portati sul posto per identificarlo ma l'uomo non aveva alcun documento con sé e non comprendeva appieno la lingua italiana.

Sembra, inoltre, che utilizzasse le panchine presenti in piazza come alloggio di fortuna, essendo privo di fissa dimora. In seguito, è stato segnalato all'autorità giudiziaria che ha provveduto a emettere il decreto di espulsione, come prevede la normativa in materia di immigrazione.