Incidente in Super, ferito un 50enne: in corso operazioni di rimozione del camion cisterna

Incidente in super, cisterna ribaltata fuori strada (foto Mauro Benedetti e Studio Fighera per newsbiella.it)

Aggiornamento ore 13

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro stradale che si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina, 8 novembre, sulla Superstrada, all'altezza di Vigliano Biellese, verso Biella. A rimanere coinvolti un camion cisterna che trasportava cemento e un'auto. Il conducente di quest'ultimo veicolo, un 50enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Il tratto di strada è stato riaperto dagli agenti di Polizia: ora il traffico è regolare e sono in corso le operazioni di recupero e rimozione del mezzo pesante con l'utilizzo di particolari gru.

Il fatto

Per cause che accerterà la Polizia Stradale giunta sul posto, un'auto e una cisterna che trasportava cemento sono venute in collisione e il mezzo pesante è uscito di strada ribaltandosi. I Vigili del Fuoco stanno operando per la messa in sicurezza dell'area e per predisporre la rimozione dei veicoli. Sul posto anche le ambulanze del 118 per prestare soccorso ai conducenti. Al momento, alle 8.50, la viabilità è rallentata e si sono formate lunghe code in Superstrada.