Fiamme e fumo al Villaggio Lamarmora, evacuata palazzina: tanta preoccupazione tra i residenti FOTO

Fiamme e fumo denso al Villaggio Lamarmora di Biella. Un incendio si è propagato all'interno di una palazzina di via Lombardia. Al momento si ignorano le cause che hanno dato vita al rogo. Sul posto stanno intervenendo diversi mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che la palazzina sia stata evacuata. Si respira preoccupazione e grande apprensione tra i cittadini e i residenti che si sono fermati ad osservare il violento fatto di cronaca. Sono in corso gli accertamenti di rito per stabilire l'agibilità o meno dei locali colpiti. Presenti, oltre al 118, anche le forze dell'ordine, il sindaco Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola.