Biella in lutto per la morte del dottor Mario Giana (foto di repertorio)

Biella in lutto per la morte del dottor Mario Giana, medico affermato, stimato e molto conosciuto in città. Aveva 75 anni. Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1971, ha ottenuto il diploma di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1975 e in Oncologia Clinica nel 1980 presso lo stesso ateneo.

Già ufficiale medico dell'aeronautica militare e dirigente di primo livello del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale degli Infermi di Biella, ha ricoperto successivamente il ruolo di dirigente responsabile di Ginecologia presso diverse case di cura private ed ha operato anche come libero professionista.

Il Santo Rosario sarà recitato alle 19 di domani nella chiesa parrocchiale di San Paolo di Biella; sempre qui avranno luogo i funerali, affidati all'Impresa Funebre Oropa, alle 15 di mercoledì 10 novembre.