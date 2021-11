Auto prende fuoco mentre guida, conducente fugge in tempo

Momenti di paura per un biellese alla guida. Nella serata di ieri, 7 novembre, un'auto stava procedendo lungo via per Borriana, nel comune di Mongrando, quando è andata a fuoco per cause da accertare.

Il conducente ha avuto la prontezza di accostare e allontanarsi velocemente dal mezzo, ormai completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l'area interessata. Purtroppo il mezzo è andato completamente distrutto.

È il secondo caso avvenuto in pochi giorni nel Biellese: sabato, infatti, un'auto aveva subito lo stesso destino a Cossila San Grato (leggi qui).