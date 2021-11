Valdilana, arriva l’iniziativa ecologica della Trivero Sub

Durante l’anno 2020, l’associazione ricreativa subacquea Trivero Sub ha subito un cambio al vertice con l’ingresso del nuovo presidente Silvano Sartori che ha portato una serie di nuove proposte, soprattutto di stampo ecologico.

L’associazione si era già occupata in passato di operazioni di pulizia, avvenute principalmente nei laghi come Viverone, Orta e Mucrone. Domenica prossima,14 novembre, dalle 9 alle 12, i ragazzi di Trivero Sub saranno in Valdilana, nel tratto di strada che va dalla galleria di croce Mosso a Ponzone, per dare il loro contributo al Comune. Sono circa 20 i volontari dell’associazione che prenderanno parte a questa nuova iniziativa ambientale aperta a tutti.

“Vogliamo partecipare attivamente al decoro urbano – racconta Sartori – e tenere unito il gruppo anche nei periodi in cui non siamo coinvolti in attività subacquee. Inoltre, speriamo di coinvolgere anche amici e altre persone esterne alle nostre attività principali”.