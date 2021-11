Si rafforza il gemellaggio tra Cerrione e Villerest

Il gemellaggio non si ferma. Il 1° novembre è arrivata a Cerrione il vicesindaco di Villerest, Christelle Lattat, ha acquistato prodotti locali per portarli in Francia. “Dal mercatino di Natale di Villerest – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - ci giungono le foto del banchetto con i nostri prodotti esposti. Ringraziamo i nostri gemelli che oltre alla consolidata amicizia, fanno apprezzare i nostri prodotti. Viva il gemellaggio”.