Seab, oggi possibile raccolta parziale dei rifiuti. Ma l'esame Green Pass è superato

Seab ha superato brillantemente l'esame Green Pass.

A quasi un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde per i lavoratori, i disagi nella raccolta e smaltimento rifiuti da parte di Seab sono stati minimi come conferma il presidente Luca Rossetto: “Non sapendo come i lavoratori avrebbero reagito abbiamo preallertato i comuni clienti su possibili disagi, che si sono poi rivelati non significativi perchè azienda e personale hanno risposto in maniera responsabile al contesto”.

Il presidente Rossetto spiega come l'azienda si è mossa: ”Abbiamo incontrato il Prefetto e siamo stati la prima azienda biellese ad incontrare le organizzazioni sindacali per condividere un approccio finalizzato ad adempiere nel modo migliore possibile agli obblighi di legge sul Green Pass".

Una situazione simile a quella che potrebbe verificarsi oggi, lunedì 8 novembre, giornata di sciopero nazionale del comparto igiene ambientale indetta dalle organizzazione sindacali.

Seab comunica infatti che, in caso di massiccia adesione dei lavoratori impiegati nella raccolta, una parte dei rifiuti esposti potrebbero non essere raccolti: in tal caso dovranno essere ritirati ed esposti nei giorni per i quali la raccolta è prevista da calendario.

“Abbiamo nuovamente avvertito i comuni clienti. – annuncia Rossetto – Il rischio raccolta parziale c'è nel caso lavoratori e lavoratrici esercitino legittimamente il diritto di sciopero costituzionalmente garantito”.