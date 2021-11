Dall’amore per la cultura alle lezioni online: il lavoro reinventato di Marco Fumagalli

Nonostante abbia più di quindici anni di esperienza nell’insegnamento, Marco Fumagalli, originario di Coggiola, non ama essere chiamato “Prof”. Quando inizia le sue lezioni di recupero online o in presenza, il suo principale obiettivo è mettere a proprio agio gli studenti: Marco sa che se si crea un rapporto diretto con le persone, senza formalità e convenevoli, l’ambiente di studio sarà più sereno e senza ostacoli.

In cosa consiste quindi il lavoro di Marco? Fin da ragazzo, Marco ha trovato la sua vocazione nel dare ripetizioni a studenti di tutte le età, dalle elementari, all’università, fino agli adulti che si devono preparare per esami professionali. Dopo essersi diplomato al liceo classico, l’amore per la cultura e per l’apprendimento lo hanno portato a specializzarsi in tantissime materie e, successivamente, ha deciso di mettersi a disposizione per chiunque avesse bisogno di un aiuto con la scuola. <<Ho cominciato quasi per caso – racconta Marco – Dopo diverso tempo, mi sono accorto che dare ripetizioni mi piaceva così tanto che ho deciso di farne il mio lavoro>>. Fin da subito, ottiene degli ottimi riscontri: <<Ho notato che gli studenti riuscivano ad aprirsi e a farmi quelle domande che in classe non osavano fare, probabilmente per timore di fare brutta figura davanti ai compagni. In poco tempo, e con il giusto metodo, i loro risultati sono migliorati>>.

Matematica, fisica, chimica, italiano ma anche inglese, francese, greco e latino: ormai Marco è un professionista nel settore. <<Mi piace imparare sempre cose nuove, che poi uso per migliorare il mio metodo di insegnamento; do una mano con le materie scientifiche, con i temi di italiano, spiego come elaborare schemi per memorizzare e aiuto chi ha problemi con le lingue, anche adulti che devono migliorare il curriculum>>. Oggi la sua rete di lezioni online lo porta ad avere studenti in tutta Italia, con la possibilità di svolgerne alcune in presenza nel suo ufficio a Coggiola o a domicilio nelle zone limitrofe.

Per contattare Marco Fumagalli e per informazioni:

Marco Fumagalli: 333 213 7801

Pagina Facebook: clicca qui.