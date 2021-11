Brianco, ricorso al TAR contro l’autorizzazione provinciale

Negli ultimi quattro anni i cittadini hanno rappresentato con ogni mezzo e ad ogni livello istituzionale la propria motivata contrarietà al progetto di discarica monodedicata a rifiuti di cemento-amianto proposta a Salussola Brianco, che prevede di collocare un volume di un milione e mezzo di metri cubi in mezzo all’eccellenza delle risaie dop di baraggia biellese e vercellese, con un evidente sovradimensionamento rispetto alle reali esigenze del territorio, senza essere tuttavia riservata al suo servizio.

A tre mesi dall’approvazione del progetto da parte della Provincia di Biella, le ragioni del territorio si sono concretizzate in una azione legale promossa dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro e sottoscritta da Legambiente Nazionale e da Legambiente Biella – Circolo Tavo Burat, non possedendo il Comitato le caratteristiche per essere legittimato ad adire in giudizio in autonomia.

A fronte di una raccolta fondi promossa dal Comitato, che ha superato i 21.000 euro, è stato quindi dato mandato all’Avvocato Riccardo Viriglio di Torino che ha notificato entro il termine stabilito del 20 ottobre presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la dichiarazione di illegittimità e l’annullamento della determinazione della Provincia di Biella 21 luglio 2021, n. 1128, che autorizzava la discarica di amianto.

Il ricorso, fondato su base peritale di alto profilo, fa leva su numerose forme di vizio ben documentate e in questi giorni è stato depositato presso la segreteria del T.A.R.

Il Comitato ha rafforzato questa azione legale intervenendo ad adiuvandum, sposando tutti i vizi eccepiti. Il ricorso sottoscritto da Legambiente si somma a quelli di altri tre ricorsi di soggetti legittimati ad agire: un fronte di azione imponente, rappresentativo di diversi attori del territorio, che ha pochi precedenti nella storia del biellese. Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ODV Comitato Salussola Ambiente è Futuro