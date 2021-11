A Candelo parte un progetto pilota nazionale per l'Italia

Candelo non si ferma mai e il Comune è alla ricerca di bimbi tra gli 8 e i 10 anni per dare vita ad una piccola caccia al tesoro al Ricetto.

“Insieme a loro – spiega il sindaco Gelone - faremo un divertente test di un'app per bambini che stiamo realizzando in collaborazione con Useeum, una realtà internazionale che lavora proprio su musei e istituzioni culturali nata in Danimarca, oggi utilizzata da migliaia di utenti da tutto il mondo, in circa 70 istituzioni culturali tra nord Europa, Inghilterra, Germania ed Estonia. Candelo è il progetto pilota nazionale per l’Italia. L’attività è gratuita su prenotazione; ai partecipanti verrà offerto come premio anche il codice per scaricare l’applicazione gratuitamente non appena verrà pubblicata. Ci sono solo 10 posti disponibili: per iscriversi contattare ufficiocultura@comunedicandelo.it (indicando nome ed età dei bambini, da soli o in gruppo)”.