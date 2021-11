I 60 anni della Locanda della Stazione di Lessona, ecco il piatto che racconta il primo decennio VIDEO

Raccontare il primo decennio della Locanda è un’impresa non da poco. I ’60 sono gli anni in cui la vita dei Casasola è cambiata radicalmente, ma sono anche gli anni in cui il grande progetto della Locanda è stato avviato e in cui ha dato prova di essere la scelta giusta. Artemisia Moos, la “Mami”, si era appena trasferita dal Friuli al Biellese e niente potrebbe rappresentare meglio questo periodo se non la tradizione friulana, con una pietanza in cui passato e presente si incontrano.



Il Frico è un piatto tipico del Friuli, composto da formaggio di Montasio cotto in padella con patate e cipolle, disponibile alla Locanda della Stazione a partire da lunedì 8 novembre.