“Su Nuraghe Calcio Biella” vince 2-0 contro “Algida”

Lunedì 2 novembre, a Biella, presso il Centro sportivo San Biagio di via Fratelli Carlo e Nello Rosselli si è svolta la partita amichevole tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Algida”, formazione coordinata da Simone Rosin.

Promettente il risultato 2-0 in favore dei ragazzi con lo stemma dei Quattro Mori di Sardegna conseguito contro avversari atleticamente forti e ben preparati dal giovane allenatore Demirev Miroslav. Ciclo di allenamenti che si conclude e che apre finalmente le porte all’inizio di un campionato che riprende dopo le altalenanti severe restrizioni governative che hanno messo in panchina tutta la società, sport giovanile compreso.

Lunedì 8 novembre giornata inaugurale: “Su Nuraghe Calcio Biella” sfiderà “Jolly Roger Portula”, in campo presso il Centro sportivo “Openkinetik” di Vigliano Biellese, in corso Avilianum. Banco di prova per confermare il lavoro svolto dall’allenatore Roberto Geromel col dirigente responsabile Gaspare Carmone. Alla loro professionalità il Circolo Culturale Sardo di Biella ha affida la guida sportiva dei giovani con le insegne della Sardegna sul cuore.