Prima sconfitta per Teens Basket, Ciriè domina e si porta a casa la vittoria (foto Gregorio Alberto)

Serata da dimenticare per il Teens Basket: sul parquet di Nole la squadra di coach Marco Cardano alza bandiera bianca 59-75 contro un Ciriè non certo irresistibile, ma sceso in campo con più determinazione ed energia. Inizio shock del Teens, che va subito sotto 0-8 e resta all'asciutto nei primi 5 minuti del match.

Il parziale di 14-2 in 3 minuti illude capitan Maffeo e compagni con l'unico vantaggio della partita. Anziché esaltarsi, Biella pecca di presunzione, concede un contro parziale di 15-1 ai padroni di casa ed esce dalla partita. Solo l'eccellente prestazione di Gregorio Alberto (16 punti e 8 rimbalzi) permette al Teens di restare a galla anche nel secondo e nel terzo quarto. Poi è dominio di Ciriè, che tocca anche il +22 sul 67-49.

Alla fine il divario è anche troppo generoso per Biella, in una serata nella quale sono mancati energia e determinazione sui due lati del campo. Sabato prossimo si torna al Forum, con il match in programma alle 20.30 contro la corazzata Collegno.

Ciriè Basketball - Teens Basket Biella ZetaEsseTi 75-59 (25-15, 43-30, 58-45)

Ciriè. Savoldelli 4, Romerio 13, Ferrero, Francione 20, Draghici 25, Grigoli, Bacchini ne, Orlando 2, Colombano 5, Viano 6, Podda, Lissiotto ne. Allenatore: Giuseppe Siclari.

Biella. Guelpa 1, Maffeo 4, Squizzato 5, Caroli 2, Alberto 16, Cena ne, Perino 4, Ndzie 6, Vercellino 10, Ouro Bagna 5, Rinaldi 3, Angelino 3. Allenatore: Marco Cardano.