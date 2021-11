Giorgia Alia alle finali di Roma, è 4° tra i giganti

Si sono concluse, nel weekend dal 30 ottobre al primo di novembre, le finali del campionato italiano di skateboard, ospitate allo skatepark del Foro Italico di Roma. Tra le partecipanti la giovanissima biellese Giorgia Alia, classe 2004, che ha affrontato la sua seconda prova sul palcoscenico nazionale dopo il campionato del 2020. Reduce da una brillante performance nelle qualificazioni che le ha permesso di balzare direttamente in semifinale, Giorgia si è misurata con i giganti della categoria Senior, tra cui l’atleta olimpionica Asia Lanzi.

Numerose sono le difficoltà che la giovane skater ha dovuto affrontare, a partire dallo stesso skate, fornito in loco dagli organizzatori e quindi diverso da quello a cui è abituata; a ciò si è aggiunto il poco tempo a disposizione per provarlo; inoltre, le prove si sono svolte in maniera collettiva con tutti i partecipanti presenti nello skatepark contemporaneamente, riducendo quindi lo spazio a disposizione per le manovre.

Tuttavia, l'atleta biellese ha saputo dare ottima prova delle sue capacità concludendo il campionato al quarto posto contro avversari di tutto rispetto: “Durante le prove è andato tutto bene – racconta – poi, arrivato il momento della gara, ho iniziato a fare errori. Sicuramente ha influito la pressione e le condizioni in cui si sono svolte le preparazioni”. Nonostante tutto, il risultato testimonia che questo è il momento giusto per continuare a spingere e prendere il podio al prossimo campionato italiano e sicuramente la giovane non si lascerà scappare questa occasione.

Ottimo risultato anche per l’istruttore Riccardo Lecis che, nella categoria master (dai 35 anni in su), conquista il terzo posto.