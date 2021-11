Edinlol: Biella fa vedere i sorci verdi a Torino ma non basta

Arriva l’ennesima sconfitta di Biella ma ormai possiamo dire che l’apprendistato è finito perché la truppa di Zanchi-Juric, che magnifica il suo giovane gruppo in conferenza stampa post match, ha disputato una partita contro un avversario superiore da squadra vera e con gli attributi. A 2.08 dalla sirena finale Biella era in vantaggio di quattro punti dopo una condotta di gara perfetta, poi qualche fischio non consono unito a qualche errore procurato dalla stanchezza ha indirizzato il match. Ma Biella c’è e con una classifica ancora corta può rientrare benissimo e conquistare il suo scudetto che vuol dire salvezza. Biella è partita molto bene sul 14 a 6 nel primo quarto poi ha subito il ritorno di De Vico e compagni ed è andata sotto di otto punti all’intervallo lungo (37 – 29). Il capolavoro nel terzo quarto in cui difesa e attacco biellesi hanno fatto vedere i sorci verdi a Torino. Il punto a punto finale ha premiato forse l’esperienza dei padroni di casa, ma questa sera l’Edilnol può finalmente dire di avere una coppia di americani degna di nota Davis ha fatto un partitone e peccato la sua uscita per falli nei secondi finali. Buona la lotta a rimbalzo contro professionisti del calibro di Toscano, Landi e De Vico. Ottima la prova difensiva di Hasbrouck e anche l’impatto di Morgillo. Se si continua così e se la fortuna comincerà a soffiare anche per Biella (il Davis torinese ha messo a referto l’unico canestro nei secondi finali, purtroppo una tripla ma 1/9 a livello di tentativi) allora Biella uscirà da questo periodo

Reale Mutua Torino-Edilnol Pallacanestro Biella 68-64

Parziali: 21-17, 37-29, 53-53

Reale Mutua Torino: Alibegovic 8, Pagani 12, Oboe ne, Landi 8, Toscano 9, De Vico 11, Scott 10, Raviola ne, T.Davis 5, Zugno 5. All.: Edoardo Casalone.

Edilnol Pallacanestro Biella: Soviero 2, Hasbrouck 8, Pollone 3, S.Davis 21, Morgillo 12, Bianchi 8, Bertetti 5, Porfilio, Vincini 2, Infante 3, Loro ne. All.: Andrea Zanchi.