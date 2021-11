Calcio, Vigliano supera la capolista: 5° vittoria di fila. Pari e gol tra Ponderano e Ceversama FOTO

Esulta in Promozione il Vigliano. La squadra allenata da mister Ariezzo centra la 5° vittoria di fila superando la capolista Arona con il sontuoso risultato di 3 a 1: a segno Giordano e Cabrini, autore di una doppietta. Pesanti ko per Città di Cossato e Chiavazzese, superati rispettivamente da Piedimulera (3-1) e Sparta Novara (3-2).

In Prima Categoria, continua a volare la Valle Cervo Andorno, che travolge in trasferta la Serravallese. Per gli scacchi bianconeri è una vittoria che vale il primato in classifica, condiviso con la Junior Pontestura e la Virtus Vercelli. Distante un punto la Valdilana Biogliese, che cala il poker sulle Torri Biellesi, ancora senza vittorie in questo campionato. Termina 1-1 il derby tra Ponderano e Ceversama.

Infine, in Seconda, il Gaglianico si porta ad un punto dalla vetta avendo la meglio sulla Cervo nel derby di giornata. La Valle Elvo dilaga con il Lumellogno mentre il Pollone non riesce ad abbandonare l'ultimo posto del girone. Pari e gol tra San Rocco e Lessona.

Promozione

Risultati della 9° giornata

Bulè Bellinzago vs Omegna 0-2

Briga vs Santhià 1-0

Vogogna vs Dormelletto 0-3

Città di Cossato vs Piedimulera 1-3

Vigliano vs Arona 3-1

Juve Domo vs Bianzé 1-0

Sizzano vs Valduggia 0-2

Sparta Novara vs Chiavazzese 3-2

Classifica

Arona e Briga 18

Bulè Bellinzago 17

Sparta Novara e Omegna 16

Città di Cossato, Vigliano e Piedimulera 15

Dormelletto e Bianzé 14

Juve Domo 12

Santhià 11

Chiavazzese, Valduggia e Sizzano 7

Vogogna 0

Prima Categoria

Risultati della 9° giornata

Cigliano vs Junior Pontestura 3-4

La Chivasso vs Gattinara ND

La Vischese vs Strambinese 0-2

Ponderano vs Ceversama 1-1

Pro Roasio vs Pro Palazzolo 2-2

Serravallese vs Valle Cervo Andorno 0-4

Valdilana Biogliese vs Torri Biellesi 4-0

Virtus Vercelli vs San Nazzaro Sesia 1-0

Classifica

Junior Pontestura, Valle Cervo Andorno e Virtus Vercelli 17

Valdilana Biogliese 16

Ponderano 14

La Vischese e Pro Palazzolo 13

Gattinara 12

Strambinese, Serravallese e Ceversama 11

Cigliano 10

San Nazzaro Sesia 9

Pro Roasio 2

Torri Biellesi 1

Seconda Categoria

Risultati dell'8° giornata

Cameri vs Virtus Mulino Cerano 1-0

La Cervo vs Gaglianico 1-2

Lumellogno vs Valle Elvo 1-3

Pernatese vs Pro Novara 2-3

Pollone vs Rmantin 1-2

River Sesia vs Olimpia Sant'Agabio 0-0

San Rocco vs Lessona 2-2

Classifica

Cameri 18

Pro Novara e Gaglianico 17

Pernatese 15

River Sesia e Rmantin 14

Olimpia Sant'Agabio 13

La Cervo 11

Valle Elvo 10

Lessona e Lumellogno 7

Virtus Mulino Cerano, San Rocco e Pollone 4