Calcio, Settimo corsaro: crolla la Biellese. Pari per la Fulgor (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Weekend in chiaroscuro per le biellesi impegnate nel girone di Eccellenza. I lanieri trovano la prima sconfitta in campionato: termina 4 a 2 il match a favore del Settimo. Con questo stop, la Biellese vede allontanarsi il primo posto, complice la vittoria dello Stresa con il Borgovercelli.

In casa Fulgor, invece, si registra l'1-1, ottenuto sul difficile campo del Verbania, che permette alla banda Peritore di portarsi al decimo posto.

Risultati del 11° giornata

Stresa vs Borgovercelli 1-0

Alicese Orizzonti vs Città di Baveno 3-1

Biellese vs Settimo 2-4

Borgaro Nobis vs Aygreville 4-0

Dufour Varallo vs Accademia Borgomanero 1-2

Oleggio vs LG Trino 2-2

Pro Eureka vs Venaria Reale 3-1

Verbania vs FR Valdengo 1-1

Classifica

Stresa 26

Biellese 23

Oleggio 22

Borgaro Nobis 20

Accademia Borgomanero 19

Aygreville 17

Settimo 15

La Pianese e Pro Eureka 14

FR Valdengo e Venaria Reale 13

Verbania e LG Trino 12

Alicese Orizzonti 9

Borgovercelli 6

Città di Baveno 5

Dufour Varallo 2