"Davvero i giovani di oggi non hanno valori? E quali dovrebbero avere? "

"Molte volte capita, commentando il comportamento dei giovani, forse in modo generalizzante, che le persone affermino: “i ragazzi di oggi” non hanno più valori, non hanno nulla in cui credere, non hanno nessun interesse vero al di fuori del divertimento. Ma è davvero così? E quali sono i valori che i giovani di ieri avevano e che i ragazzi di oggi dovrebbero avere? Bisognerebbe prima stabilire che cosa sono i valori morali. Infatti, possiamo considerare valori tutte quelle regole, quei principi che permettono alle persone di costruire la propria personalità, di stabilire le proprie priorità e di compiere delle scelte senza farsi influenzare. E questo è tanto più importante per i giovani che, diventando grandi, si trovano ad affrontare le difficoltà di un mondo che ancora non conoscono bene. Per noi ragazzi, quindi, è importante avere dei valori che ci guidino a fare le scelte giuste. Ma come si fa allora a scegliere i valori “giusti”?"

"Grazie alla letteratura e alla filosofia che per anni hanno cercato di darci, o in alcuni casi almeno di suggerirci, un indirizzo etico, fin dall'antichità gli uomini hanno riconosciuto quanto sia importante vivere seguendo una condotta ed essere integri. Sin da quando esiste la civiltà ci si è resi conto che il nostro scopo non è semplicemente quello di mangiare per preservare la nostra sopravvivenza e permettere la continuazione della specie umana. Ogni uomo ha innanzitutto la capacità di pensare, di decidere cosa fare per vivere in modo felice e tranquillo la propria esistenza e per riuscire a convivere e a stare bene insieme agli altri. È così che inevitabilmente si crea in ognuno di noi, il senso di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, il bene o il male. Secondo me, arrivare ad avere dei forti valori morali per agire nel quotidiano, significa per lo più compiere un percorso che di giorno in giorno, sbagliando o anche soffrendo, ci plasmi, ci faccia capire quello che per ognuno di noi è importante nella propria vita. Ovviamente in questo percorso non siamo soli e sono proprio le persone che ci circondano ad influenzare il nostro cammino, ad indicarci le vie che potremmo seguire e che, poi ci influenzano un po’ la scelta di quelli che saranno i nostri valori. È dalla famiglia che ci vengono le informazioni più importanti, è dalla scuola che possiamo imparare ciò che è buono da ciò che è cattivo, è dalla società che veniamo indirizzati da ideologie e modelli di vita e, ancora, gli obblighi morali di una religione. E in tutto ciò ogni “giovane” deve compiere delle scelte, deve sviluppare i suoi valori fondamentali; una cosa non facile una situazione che si sono travati ad affrontare anche i “giovani di ieri”, ma forse con una differenza notevole: oggi, messaggi pubblicitari, i social media, la tv hanno un’influenza maggiore che in passato. E’ dunque importante che i giovani abbiano una morale, un futuro morale dipenderà solo ed unicamente da loro. Il comportamento di oggi, le azioni di oggi, infatti, formeranno profondamente il domani e solo con la morale, noi ragazzi possiamo cambiare questo mondo e questa società con lacune significative".