"Club Oltre", al via la nuova iniziativa di Uib. Il primo incontro con Giulio Sapelli

"Oltre" è il nuovo Club per imprenditori biellesi di Unione Industriale Biellese. Il Club propone alcuni eventi che hanno l'obiettivo di fornire agli imprenditori informazioni e spunti utili a comprendere il cambiamento globale, cogliere le opportunità offerte da tali cambiamenti, anche dalle crisi, sviluppare la visione della loro impresa nel futuro e governare il cambiamento.

Tutto questo, facendo network con imprenditori di rilievo nel contesto nazionale ed internazionale e con gli altri imprenditori del Club. Sebastiano Barisoni, Vice Direttore Esecutivo di Radio24, è moderatore di tutti gli incontri del Club.Tra dicembre 2021 e giugno 2022 sono in programma 4 incontri, riservati agli iscritti al Club, che si svolgeranno con cadenza bimestrale. In ogni incontro un imprenditore o manager di consolidata esperienza porterà la sua "storia manageriale", stimolato dalle domande di Sebastiano Barisoni.

Dall'ascolto delle best practice, nasce il dialogo con gli imprenditori del Club. Una contaminazione positiva di idee e visioni che ha lo scopo di stimolare nuove idee imprenditoriali e linee di sviluppo aziendali. Gli incontri si svolgono in presenza, a numero chiuso, per stimolare il dialogo e il networking tra gli imprenditori. Seguiranno informazioni dettagliate sui programmi degli incontri, con i dettagli sulle storie e gli imprenditori protagonisti. Come "anteprima" della programmazione degli appuntamenti di Oltre, giovedì 18 novembre 2021, dalle 17.00 alle 19.00, il Club propone un evento aperto a tutti. Sebastiano Barisoni intervista Giulio Sapelli, economista, storico, accademico e dirigente d’azienda. L'incontro sarà focalizzato sugli scenari che si stanno delineando nel prossimo futuro a livello globale. Una lente ragionata e focalizzata su alcune dinamiche in corso, di cui l’imprenditore di oggi deve essere consapevole, per comprendere e governare l’impatto che potranno avere sull'impresa.

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti gli imprenditori biellesi interessati al tema e a conoscere la nuova realtà del Club. Sarà infatti anche un'occasione per conoscere i dettagli sugli incontri proposti dal Club Oltre nei mesi successivi. “Il ruolo dell’Unione Industriale Biellese è supportare le imprese – sottolinea Paolo Barberis Canonico, vice presidente Uib con delega a Economia d’Impresa, Sviluppo Filiere e Sostenibilità – : oggi più che mai, ciò che serve è avere una visione strategica per affrontare le complessità di breve e medio periodo. Con “Oltre”, dunque, abbiamo voluto proporre un’iniziativa che aiuti ogni imprenditore nella messa a fuoco degli orizzonti necessari a definire la propria strategia. Si tratta infatti di un progetto che continua nel tempo per fornire spunti di riflessione, esempi concreti e testimonianze dirette. Il dialogo con alcuni dei protagonisti della nostra industria sarà al centro di un percorso improntato al confronto, nella consapevolezza che dobbiamo affrontare una congiuntura complessa: solo chi saprà decifrare gli scenari, saprà cogliere in modo strategico le opportunità della ripresa”.