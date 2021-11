“Gli occhi mi si riempirono di lacrime. La rabbia che avevo provato nei suoi confronti, si dissolse in una forte emozione…”

Il linguaggio segreto dei fiori è un romanzo audace, forte nelle sue espressioni e sicuramente degno di nota. Nota per chi? Per leggerlo, nonostante il suo planetario successo editoriale, bisogna essere dotati di una profonda sensibilità. Comprendere Victoria, la protagonista principale e le sue ragioni di compiere scelte difficili, non è di certo un’esperienza semplice… Divorati dalle righe e complici delle sue imprese, i lettori e le lettrici, saranno proiettati in un mondo in cui la parola non è sempre necessaria, anzi spesso crea dolore, incomprensione e senso di distacco e sofferenza.

I fiori prendono il posto delle emozioni e veicolano saperi; messaggeri inconsci della loro missione, si offrono a Victoria come mentori di un’esperienza vissuta nel conflitto, come modo per comunicare fuori dagli schemi normali ma che si renderà efficace ed opportuna meta per raggiungere obiettivi di realizzazione personale. Victoria non sa amare e ha paura dell’amore: rifugge le sue paure rifugiandosi in un angolo segreto di un parco a San Francisco, che ritiene la sua casa, il suo porto sicuro; in questi paesaggi l’autrice vuole farci riflettere: un luogo qualunque, purchè ritenuto amico, può fare la differenza, può aiutarci ad evadere, a trovare quel lato nascosto di noi che vuole emergere e, qualora lo facesse, tirerebbe a galla antichi dispiaceri che, osservati alla luce del sole, potrebbero sciogliersi in una rapida risoluzione.

Il tema della famiglia è un altro argomento particolarmente caro a Vanessa: il suo personaggio è una ragazza fragile, che non conosce affetti; passando da una famiglia adottiva ad un’altra, ha un cuore sterile e una mente fredda, influenzata dalle tante persone che hanno approfittato di lei e l’hanno poi messa da parte. Come si risolverà il conflitto interiore di Vic? Troverà la pace tanto agognata? Riusciranno i fiori a stabilire un legame con l’unico uomo che forse è in grado di coinvolgerla con passione? Non vi resta che trovare le risposte, oltre che nelle parole del testo, anche dentro di voi…

INVITO ALLA LETTURA

Cerca in una sorta di collage, le parole chiave che ti rimangono più impresse di questo libro e ricostruisci una storia…floreale… rispetto ai fatti che stai vivendo! Buona lettura!!!