A Sordevolo l’installazione “Metafore” dell’artista Ceco Pavel Korbička

“L’artista vuole rendere lo spettatore consapevole della libertà visiva che può essere praticata in un qualsiasi contesto storico allo stesso modo in cui possiamo usare la storia come linea guida per il nostro futuro. Il tubo di neon diviene il segno luminoso che possiamo considerare un punto di vista tangibile e rilevante”.

Queste sono le parole con cui, sulla pagina Facebook dell’evento, viene introdotta l’installazione “Metafore” dell’artista Ceco Pavel Korbička che verrà messa in mostra a Sordevolo domenica 7 novembre, a Villa Cernigliaro. Lo spettacolo di luci si svolgerà dalle 16:30 alle 19:00 ed è aperto a tutti.

“La luce si distribuisce sugli oggetti, modulando la propria intensità in relazione alle caratteristiche della superficie e alle sue variazioni, suggerendo la tridimensionalità degli oggetti stessi dando loro definizione e delineandone le forme conferendo allo spazio coinvolto ritmo e colore. Colori luminosi dei tubi di neon sottolineano le componenti dell’architettura e li mutano determinandone il nuovo significato che non si esaurisce semplicemente nella diversità delle regole, ma sposta l'argomento dello spazio soggettivo in una situazione in cui è insieme confermato e negato”.