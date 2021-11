Dal Nord Ovest -Disperso ad oltre 3 mila metri. è vivo

E' delle 21.20 di ieri sera la notizia che il disperso sul Monta Salza, nel comune di Bellino in val Varaita, ad oltre 3mila metri di quota e nel mezzo delle neve, è stato recuperato. L'uomo è vivo: l'elicottero abilitato al volo notturno del Peloton della Gendarmerie de Haute Montagn - allertata fin dalle prime fasi - lo ha trasportato all'ospedale di Briançon.

L'allarme era stato lanciato verso le 18. Il disperso si trovava lungo la cresta tra Mongioia e il Monte Salza, a 3.200 metri, in una zona particolarmente impervia. Sul posto ha operato il Soccorso Alpino, intervenuto con una prima squadra veloce partita a piedi per tentare di localizzarlo con maggiore precisione poiché il suo telefono risultava irraggiungibile, insieme ai Vigili del Fuoco di Venasca, al personale neve-ghiaccio dei vigili del fuoco di Cuneo e Torino e al SAGF.

Una volta valutata la grande difficoltà a continuare a piedi, per il terreno innevato e impervio, sono stati allertati i colleghi francesi, che hanno risolto l'intervento con l'elicottero e provveduto, quindi, a trasportare l'uomo in ospedale, per gli accertamenti e le cure necessarie.