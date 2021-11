Biella: Mercato ortofrutticolo coperto, incuria e degrado FOTO

Da settimane il cancello principale della struttura del mercato ortofrutticolo coperto di Biella in via Santa Barbara, di proprietà del Comune di Biella, e sede oltre che dei commercianti anche di varie Associazioni, a causa di un guasto al cancello principale non ancora riparato dalla proprietà, è meta di incivili che scaricano dietro all'edificio ogni sorta di spazzatura.

"Il cancello è aperto giorno e notte, permettendo l'entrata a chiunque e con qualsiasi intenzione. Qui ha sede anche la squadra cittadina del Corpo Antincendi Boschivi del Piemonte, oltre che ad altre diverse associazioni. Allarmi e telecamere non sono sufficienti a scoraggiare chi, nascosto dal buio e dagli edifici scarica materiale di ogni tipo convinto di farla franca. Speriamo in un tempestivo intervento della proprietà per la riparazione del cancello principale al fine di evitare ulteriore degrado"