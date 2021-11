Passano i giorni ma i Bogiagreen di Candelo sono sempre più attivi per l'ambiente

Passano i giorni, le settimane, i mese ma i Bogiagreen di Candelo proseguono nelle loro attività di cura dell'ambiente. A segnalare la nuova iniziativa il sindaco Paolo Gelone: “Si sono dati un gran da fare per Candelo. Prima in accordo con i proprietari abbiamo sostituito un cartello per invitare i proprietari di cani ad un maggior rispetto. Siamo a disposizione per preparare questi cartelli per i candelesi che ne faranno richiesta: coloriamo il paese di decoro e di educazione! Poi dritti alla scuola elementare, in collaborazione con Michele, l'operatore di Candelo Bogiagreen Onorario che tutti i giorni si dedica ad un paese più pulito. Il presente e il futuro non si cambiano dal divano o dietro la tastiera, il miglioramento arriva se ci si impegna a realizzarlo. Candelo c'è e non si ferma mai”.