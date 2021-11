Lavori a Pray, primi bilanci del 2021. Passuello: “50mila euro di interventi asfaltatura per primavera prossima”

Tempo di bilanci per l'amministrazione comunale di Pray sui lavori compiuti nell'anno 2021. A tracciarlo è lo stesso primo cittadino Gian Matteo Passuello, in una nota sui canali social del Comune: “Abbiamo lavorato intensamente per il nostro territorio e sistemato danni alluvionali anticipando lavori per oltre 200.000 euro ed effettuato innumerevoli interventi di manutenzione per viabilità e efficientamento energetico degli edifici comunali. Asfaltata la piazza di Pray Alto. Fresato e riasfaltato altri tratti di viabilità in precarie condizioni. Per la prossima primavera abbiamo già finanziato altri lavori di asfaltatura per un importo di 50mila euro e installato oltre 100 metri di staccionata nuova a protezione della passeggiata argine lungo il Sessera, riparato la vecchia e tanto altro. Per fine anno faremo un resoconto puntuale dell'attività della nostra amministrazione con importi più dettagliati”.