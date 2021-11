Nasce Pallacanestro Vigliano, squadra e dirigenti si presentano: “Crediamo in sport e educazione”

Nasce una nuova realtà sportiva a Vigliano Biellese: si tratta della Pallacanestro Vigliano, una prima squadra formata da giovani promesse (under 19) che si appresta ad affrontare il nuovo campionato di Promozione.

Nella serata di venerdì 5 novembre dirigenza, staff tecnico e giocatori si sono presentati alla palestra comunale di Vigliano delineando prospettive ed obiettivi, in vista della nuova stagione sportiva. “C'è grandissima soddisfazione per questo risultato – commenta il presidente della Polisportiva Vigliano Paolo Daniele – Con questo innesto, arriviamo a rappresentare quattro discipline sportive. Siamo estremamente contenti di questa crescita, ancora di più di poter lavorare con i giovani. Cercheremo di dare nuove opportunità sportive ai nostri associati, a livello di prima squadra e settore giovanile”.

Sulla stessa linea d'onda Francesco Bianchini, con un passato tra le fila di Pallacanestro Biella e ora responsabile del settore basket della Polisportiva: “Crediamo nello sport, specialmente come formazione ed educazione dentro e fuori dal campo. Pallacanestro Vigliano nasce dalla collaborazione con Biella Next, che ringrazio, con l'obiettivo di ben figurare nel prossimo campionato, divertendosi e facendo divertire il nostro pubblico. Se si lavora bene e sodo, i risultati arriveranno. Ho accettato con entusiasmo l'invito del presidente Daniele: sono carichissimo e molto curioso di vedere questi ragazzi all'opera”.

A guidare la squadra il coach Gregorio Bona; Marcello Gagliano, invece, sarà il dirigente accompagnatore della squadra. Presente anche l'assessore allo Sport Luca D'Andrea che ha dichiarato: “Una Polisportiva era necessaria, non solo a Vigliano, ma anche nel Biellese. Un luogo dove alcune pratiche sportive possono trovare spazio ed esprimersi compiutamente. Siamo lieti di questa nuova realtà ed è grande l'orgoglio di vedere il nome di Vigliano anche fuori dai confini biellesi. In bocca al lupo per la nuova stagione”.