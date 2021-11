Calcio, doppio colpo in mediana per la Chiavazzese

Due nuovi arrivi per la Chiavazzese: si tratta dei centrocampisti Samuele Cremonte e Mohamed Hadiry. Un doppio colpo in mediana per mister Peretti in vista della seconda parte di campionato.

“Sono estremamente contento di essere tornato alla Chiavazzese perché so che è una società serissima ed in questi anni in cui sono stato lontano da Biella è cresciuta tantissimo sotto molti aspetti fondamentali – spiega Cremonte - In questa squadra voglio dare un grande contributo, portando esperienza siccome ho alle spalle parecchi anni di Promozione. Sono convinto che possiamo fare veramente bene in questo campionato”.

Felice anche Hadiry che si presenta così: “Non ho avuto alcun dubbio ad accettare la proposta blucremisi in quanto conosco molti dei giocatori qui presenti e vista la serietà della società. Sono stato subito accolto positivamente, come se fossi a casa mia, e anche per questo non vedo l'ora di iniziare questa mia nuova esperienza. Purtroppo dovrò ancora osservare un lavoro di recupero visto il mio grave infortunio al ginocchio, ma farò del mio meglio per tornare al più presto e mettermi a disposizione di mister Peretti. Il mio primo obiettivo è quello di acquistare velocemente la condizione migliore e poi dare un grande contributo alla mia squadra”. Cremonte sarà già a disposizione del tecnico Peretti nella sfida di domani contro lo Sparta Novara.