Rifiuti abbandonati, a Borriana interrogazione di Fratelli d'Italia

Secondo Salvatore Tedesco, Marcello Pietrantonio e Giuseppe Birocco di Fratelli d'Italia, consiglieri comunali di minoranza, anche a Borriana è presente il problema dei rifiuti abbandonati.

Fratelli d'Italia segnala infatti che alcune zone sono sporche, e che le campane per la raccolta del vetro continuano ad essere prese di mira per abbandonare rifiuti di qualsiasi genere. Che i cittadini sono stanchi di vivere accanto a tanto degrado. Che la soluzione non è raccogliere i rifiuti di tutti lasciati ovunque, perchè gli incivili continueranno a sentirsi autorizzati a farlo. Che, in in epoca di tanto decantata green economy, il biglietto da visita del Comune di Borriana non pare essere lusinghiero.

Per queste ragioni, la minoranza ha presentato un'interrogazione a sindaco ed assessore competente per conoscere i provvedimenti che abbiano adottato, o intendano adottare, per scongiurare la convinzione che a Borriana non si rispettino le regole sulla raccolta dei rifiuti. E per sapere se ci sia stato un confronto con Cosrab, che fornisce consulenze gratuite a tutti i comuni consorziati, allo scopo di approntare linee comuni per migliorare la situazione.