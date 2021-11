Uba, appuntamento con la Cometa "67P/Churyumov-Gerasimenko

Finalmente, la prossima settimana, venerdì 12 ore 20,45 partirà il programma di Uba di serate dedicate a "un po' di astronomia", che terminerà in Aprile 2022, con Agostino Giampietro che presenterà "Le costellazioni, tra miti, leggende e poesia", il modo migliore per incominciare a conoscere il cielo e lasciarsi affascinare.

In caso di un cielo sereno è prevista una serata particolare, solo all'aperto, per un'osservazione "live" della volta celeste e, al termine, l'osservazione telescopica della famosa Cometa "67P/Churyumov-Gerasimenko".In caso di cielo coperto l'evento si terrà ugualmente con proiezione su schermo della volta stellata, utilizzando la doppia modalità, in presenza o in videoriunione.

Per il tracciamento dei presenti, l'eventuale assegnazione dei limitati posti in presenza e l'eventuale invito al meeting è indispensabile la pre-adesione alla serata mediante mail da inviare a u.b.a@katamail.com entro e non oltre Mercoledì 10 Novembre