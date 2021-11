"Le arti incontrano la malattia", nell'ambito della campagna "Illumina novembre"

“LE ARTI INCONTRANO LA MALATTIA“, uno spettacolo di poesia, musica, e danza di Monika Mayer-Pavlidis e del suo team, verrà proposto dall’Organizzazione di Volontariato ALCASE Italia alle oltre 100 città che hanno già aderito alla Campagna ILLUMINA NOVEMBRE, e a quelle che continuano ad aderire in questi giorni.

I Comuni interessati avranno la possibilità di offrire alla loro popolazione lo spettacolo, dal vivo o semplicemente proiettandone la rappresentazione in streaming (trasmesso sulla pagina FB di ALCASE Italia la sera del 07/11/2021 alle ore 19) o in differita (registrazione in HD). Ovviamente, tutta la folta comunità social di ALCASE (diverse decine di migliaia di follower sparsi nei vari media) lo potrà godere in diretta.

“La base dello spettacolo sono alcune mie poesie e le dichiarazioni dei pazienti con cancro del polmone. Nell'interazione tra musica, danza, poesia e video-arte si cercherà di attirare l'attenzione sui problemi fisici e psicologici dei malati. Si mostrerà la loro lotta interiore e come anche i parenti e gli amici si trovano a combattere anch’essi la stessa battaglia. Allo stesso tempo, ci si adopererà per dare speranza e mostrare che è sempre possibile prolungare la vita e curare la malattia” spiega Monika Mayer-Pavlidis, e aggiunge: “Musica, Luci, Danza, Poesia e VideoArte saranno gli strumenti artistici per dar vita a questa speciale performance. Essa è più di un'interpretazione delle mie poesie e delle dichiarazioni dei malati: è un gioco di generi artistici e l'intermediazione tra arte e salute/malattia.”

La Presidente dell’ organizzazione non-profit, la prof.ssa Dea Anna Gatta, aggiunge che “Lo spettacolo dell’artista austriaca sarà un appuntamento fondamentale per catturare l’attenzione dell’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare e costituirà l’apice dello sforzo di sensibilizzazione di ALCASE”. E conclude: “Oggi molti malati di cancro al polmone convivono con il loro tumore, mantenendo una buona qualità di vita e una normale autonomia. Che la diagnosi della malattia non è più una sentenza di morte deve essere portato all’attenzione di tutti. Anche e soprattutto con l’ausilio della comunicazione artistica“.