Incendio a Cossila, auto completamente distrutta dalle fiamme

Auto in fiamme nel primo pomeriggio di oggi, 6 novembre, a Cossila San Grato. Per cause da accertare un mezzo ha preso fuoco poco dopo le 14 e, in breve tempo, l'incendio si è propagato in ogni angolo dell'abitacolo.

L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere il rogo e di mettere in sicurezza l'area interessata ma la vettura è andata completamente distrutta. Visibilmente scosso il conducente che, una volta aver compreso la gravità della situazione, è sceso dall'auto e ha immediatamente allertato i soccorsi.