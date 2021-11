Giornata da dimenticare per un giovane biellese alla guida della sua auto, rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. La sua auto, infatti, ha impattato contro una grossa buca lungo via per il Cervo, a Vigliano Biellese.

Il conducente non è rimasto ferito ma il mezzo ha riportato seri danni ad una ruota ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Il fatto si è verificato nella giornata di ieri, 5 novembre.