Gaglianico: attimi di paura per un automobilista che finisce contro un palo, foto Studio Fighera

Le dinamiche sono ancora da accertare, ma sono stati attimi di paura per un automobilista che ieri, venerdì 5 novembre, a metà pomeriggio è andato a sbattere contro un palo della luce lungo il rettilineo che da via Candelo porta alla Strada Trossi. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Immediato l'intervento sul posto da parte dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri per i dovuti rilievi e del 118 che ha trasportato il conducente all'ospedale per accertamenti.