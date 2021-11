Dolore a Occhieppo Inferiore, è morto l'ex sindaco Fiorenzo Baresi

Dolore a Occhieppo Inferiore per l'improvvisa scomparsa di Fiorenzo Baresi, già primo cittadino del paese, che ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Era un volto molto conosciuto in seno al paese.

A ricordarlo la sindaca Monica Mosca: “Con immensa tristezza mi è giunta la notizia che ci ha lasciato Fiorenzo Baresi, sindaco del paese dal 1990 al 2003. Fiorenzo ha lasciato di sé e del suo governo un bel ricordo. Come amministrazione eravamo affettuosamente legati a lui, non solo perché padre del nostro assessore Marco, ma anche per i suoi consigli elargiti generosamente soprattutto all’inizio della nostra attività di amministrazione. La sua esperienza aveva anche toccato altri ambiti della vita pubblica con passione. Sono profondamente colpita e sento che ci mancherà. A nome del Comune, dei dipendenti e dell’amministrazione tutta esprimo le più sentite condoglianze. Un caldo abbraccio a tutta la famiglia”.