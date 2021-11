Cavaglià, sradicato palo al parco giochi di via Matteotti

Nuovo sfregi ai beni pubblici dei comuni. L'ultimo episodio si è verificato a Cavaglià con lo sradicamento di un palo con infissa una targa nell'area verde del paese.

A segnalarlo lo stesso Comune sui propri canali social: “Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni episodi di vandalismo, in modo particolare al parco giochi di via Matteotti. I responsabili, fortunatamente, sono stati individuati e debitamente sanzionati. Si ringraziano tutti coloro che collaborano con noi nel segnalare tutti gli atti in cui non vengono rispettati i beni comuni”.