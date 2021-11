Andorno, incidente furgone-motorino: un 16enne finisce in ospedale (foto di repertorio)

Forse una mancata precedenza, stando alle prime informazioni raccolte, la causa del sinistro stradale avvenuto giovedì nel comune di Andorno Micca. Coinvolti un furgoncino e uno scooter che si sono scontrati in paese.

Ad avere la peggio il giovane conducente del motorino, un 16enne, rimasto ferito nell'impatto e trasportato in ospedale dal 118 per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'accaduto.