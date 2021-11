Racconti di Halloween e della Grande Guerra, a Pralungo gli studenti sono protagonisti

Quest'anno i ragazzi della scuola media di Pralungo si stanno dedicando ad un progetto che ha come obiettivo la promozione della lettura: tra le varie iniziative una in particolare cerca di coinvolgere gli abitanti del paese in occasione di varie ricorrenze.

Per Halloween gli allievi della classe prima si sono travestiti da spettri, streghe e scheletri e, girando per il paese, hanno "spaventato" gli abitanti con brevi storie a tema. Quel mattino chi andava a fare la spesa o al bar ha avuto l'opportunità di ascoltare brevi racconti di paura.

La seconda occasione è stata il 4 novembre e questa volta ad occuparsene sono stati i ragazzi di terza, freschi di studi riguardanti la Grande Guerra, che nella piazza principale hanno intrattenuto i passanti con la lettura di poesie di Ungaretti, di lettere di soldati, i veri protagonisti di questo periodo, e con la presenza di tre figure femminili, anch'esse protagoniste durante il primo conflitto mondiale. Sono state ricordate le crocerossine, le portatrici carniche e le canarine, cioè le donne che lavoravano nelle fabbriche di munizioni la cui pelle assumeva un colore giallo a causa delle sostanze chimiche che maneggiavano senza protezione.

Il vicesindaco Ilario Stefani ha applaudito i ragazzi e ricordato loro l'importanza del ricordo dei sacrificio delle generazioni precedenti. Gli Alpini del gruppo di Pralungo e S.Eurosia, dinnanzi alla lapide dei caduti hanno letto, invece, il messaggio del loro presidente nazionale. Il prossimo appuntamento, che vedrà coinvolti i ragazzi di tutta la scuola, sarà il 25 novembre: giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne.