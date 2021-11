Domenica ricca di appuntamenti a Benna tra ricorrenze, cerimonie e passeggiate letterarie

Domenica ricca di appuntamenti a Benna. Dopo i rinvii per maltempo, avranno luogo la passeggiata letteraria, l'inaugurazione della panchina rosa e la castagnata in piazza per la gioia di tutta la cittadinanza.

Sempre domani, 7 novembre, si svolgeranno anche le celebrazioni per il IV novembre presso il monumento dei Caduti di Benna (al termine della Santa Messa delle ore 9.30), congiuntamente per i comuni di Benna, Massazza e Villanova Biellese. Si tratta di un rito che viene svolto a rotazione nell’arco dei tre anni una volta per ogni paese. Al termine della celebrazione eucaristica si terranno le orazioni ufficiali, l’intervento dei ragazzi delle scuole del paese e la benedizione impartita dal parroco don Paolo Battisti.