Giornata mondiale del diabete a 100 anni dalla scoperta dell'insulina

La FAND – Associazione Italiana Diabetici di Biella, in occasione della giornata mondiale del diabete che si terrà il 14 dicembre ed in concomitanza del centenario della scoperta dell’insulina, organizza presso il Centro Commerciale “Gli Orsi” un incontro di prevenzione e informazione sul diabete con il patrocinio e la collaborazione della Città di Biella, dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Ordine dei Medici e della direzione del Centro Commerciale “Gli Orsi”.

Durante la manifestazione, che si terrà nella galleria A tra gli esercizi commerciali Re Sole e Kasanova, verranno eseguiti alcuni controlli gratuiti quali: calcolo del Diabetes Risk Score(Questionario Diabete Italia); prova della Glicemia; controllo della pressione arteriosa; esami non invasivi di grande utilità per la prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari. Lo screening verrà eseguito da medici, infermieri e operatori volontari FAND abilitati ed assicurati, richiederà solo pochi minuti di pazienza da parte di tutti coloro che si vorranno sottoporre al test. Al termine del percorso verrà rilasciata una scheda dei valori riscontrati per la trasmissione al proprio medico curante.

Lo scopo della manifestazione è quello di migliorare la prevenzione attraverso semplici controlli, promuovere stili di vita virtuosi che aiutino gli individui ad evitare, quanto possibile, l’insorgere della patologia e riconoscerla tempestivamente per non trovarsi di fronte a gravi scompensi metabolici, generando un legame con il nostro territorio e con i cittadini biellesi che soffrono di questa malattia, promuovendo: incontri, convegni, manifestazioni, raccolta fondi ed attività culturali per far sentire tutti partecipi all'interno di una grande famiglia.

Uno degli scopi statutari della FAND Biella è quello di offrire supporto ai propri iscritti, fornire un sostegno al reparto di Diabetologia dell’Ospedale di Biella che si è concretizzato nel 2018 con una consistente donazione. Si allega copia della locandina. Chi desiderasse maggiori informazioni oppure entrare come volontario/a nell’associazione o anche ottenere semplici informazioni sulle molteplici attività della FAND, può contattare i seguenti recapiti: Tel. 335 8122043 E-mail fandbiella@gmail.com Sito web www.fand.it