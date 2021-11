Vaccini in età pediatrica solo al Dipartimento di Prevenzione, in via Don Sturzo a Biella

Attività vaccinale pediatrica presso il Dipartimento di Prevenzione, in via Don Sturzo a Biella, foto archivio

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASLBI in questi giorni ha concentrato a Biella le vaccinazioni pediatriche, al fine di ottimizzare l’attività da un punto di vista organizzativo sul territorio e per rispondere efficacemente al fabbisogno vaccinale di questo particolare momento storico.

Le operazioni precedentemente previste anche tra Cossato, Cavaglià e Mongrando confluiranno quindi interamente nella sede del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, in via Don Luigi Sturzo 20 nel capoluogo.

Le famiglie interessate sul territorio dal provvedimento riceveranno una lettera contenente gli appuntamenti aggiornati. Coloro i quali non dovessero ricevere notifiche da parte dell’ASLBI in questo senso, per possibili motivi legati a cambi di residenza o indirizzi errati, possono contattare il Sisp all’indirizzo di posta elettronica vaccinazioni@aslbi.piemonte.it per richiedere indicazioni.

Nel caso di future rimodulazioni dell’organizzazione sarà data tempestiva comunicazione.