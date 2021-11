Soccorso Alpino, esercitazioni e prove di scarico agli impianti di Bielmonte

Prove di scarico effettuate dal personale del Soccorso Alpino. Nella giornata di oggi, 6 novembre, i tecnici di Biella, Coggiola e Borgosesia si sono dati appuntamento agli impianti di Bielmonte per cimentarsi nelle esercitazioni di evacuazione, insieme alla messa in opera di pratiche e manovre di supporto. Presente anche un'infermiera che ha delineato le corrette tecniche di assistenza in casi di traumi e ipotermia. Un'ottima giornata, particolarmente apprezzata dai partecipanti.