Nuove proteste a Biella dei No Green Pass, appelli alla “resistenza civica” FOTO e VIDEO

Nuove proteste a Biella dei No Green Pass, appelli alla “resistenza civica” (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Nuove proteste a Biella. I No Green Pass si sono dati nuovamente appuntamento in piazza Vittorio Veneto: ancora una volta si sono alternate testimonianze e proteste verso le misure del governo, con tanto di manifesti, striscioni, appelli e inviti alla “resistenza civica”. Al centro della critica, oltre al certificato verde, anche le terze dosi. Ovviamente non sono mancati i cori inneggianti alla libertà e alla tutela della Costituzione.