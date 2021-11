Pietro Micca a pieno ritmo, i risultati, FOTO

Domenica 31 ottobre sono scese in pedana le ragazze dell’artistica femminile della Pietro Micca.

Per il secondo appuntamento del campionato individuale Gold junior e senior, le ginnaste biellesi si sono presentate all' appuntamento con le armi affilate per ottenere l’accesso al ripescaggio Nazionale previsto dal 12 al 14 novembre a Pieve di Soligo, e con grande soddisfazione, obiettivo centrato per tutte.

Le buone notizie non finiscono qui, infatti le ginnaste accompagnate in pedana da Giulio Antoniotti e Laura Martinelli e seguite dalla responsabile tecnica Marica Giovannini si sono comportate con la solita determinazione e concentrazione e hanno saputo brillare nei propri attrezzi di punta.

La più " piccola" a scendere in pedana Alice Cozzula in junior 1 chiude al nono posto in classifica generale, ma è nella classifica per attrezzo che Alice fa la differenza portando a casa tre medaglie: argento a corpo libero, bronzo a trave e volteggio.

In junior 2 per Valentina Carnini 5 posto generale e quarto alla trave, podio sfiorato per pochi centesimi. Arianna Bottigella 9 all around, fa suo un combattutissimo argento al volteggio.

In senior 1 Giorgia Mazzola chiude al nono posto generale, spiccando con un bel 4° posto al volteggio.

In senior 2 Valentina Palazzo con la sua solita forza ed eleganza conquista il bronzo all around e due bronzi al volteggio e alle parallele.

Una gara che ha dato la giusta carica alle ginnaste per affrontare il ripescaggio.