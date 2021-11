Nel week di Halloween Valdigne Triathlon presente in 8 competizioni nazionali e internazionali FOTO

Nello spettacolare scenario dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si è svolta l’ultima tappa della Coppa Italia Giovani di Triathlon, con la splendida organizzazione di Imola Triathlon.

Sabato 30 ottobre, come succulento anticipo della gara giovanile, è andato in scena il Duathlon di Imola per le categorie Age-Group su distanza 5km-20km-2,5km, l’evento è stato coperto con la perfetta diretta Facebook di “Scannellatori Seriali”. Per Valdigne Triathlon ancora grandi soddisfazioni con con il 5° posto assoluto per il novarese Nicolò Fontana autore di due ottime frazioni di run, e con la prova molto buona della piacentina Patrizia Dorsi argento tra le M2.

Ancora prestazioni di alto livello, in una gara che ha visto quasi 600 partenti, per Gustavo Lodi 14° tra gli S4 e dei torinesi Carlo Sabbia (16° tra gli M2 con una buona bike) e Fabrizio Gajon 36° tra gli M3. Domenica 31 ottobre si è disputata, sempre nell’Autodromo di Imola la tappa finale di Coppa Italia. Le prime a scendere in gara sono state le Youth A femmine, in una gara che prevedeva le seguenti distanze: 500m run, 5km di bike (un giro dell’autodromo con un dislivello significativo) e 1.000 di run. Ancora una prova di carattere per la biellese Costanza Antoniotti, argento con tre frazioni equilibrate, 7° posto con una prova maiuscola per la giovanissima Silvia Turbiglio (2007) che come l’altra torinese Ludovica Sabbia (17°) ha fatto la differenza nella frazione ciclistica.

Molto positiva la prova dell’altra biellese Carlotta Freguglia che, con due run solide, ha conquistato il 24° posto, ancora un buon piazzamento per Alice Col 35° al traguardo. Tra gli Youth A maschi, prova superlativa del cuneese Riccardo Giuliano che in virtù di una frazione di bike ottima ha conquistato un meritatissimo oro. Positive le prove dei tre torinesi Giovanni Agrimi (36°), Filippo Col (49°) e Pietro Pieracci (89°). Tra gli Youth B Maschi buone prove per l’arquatese Mirco Pordenon (46°) e per Enea Demarchi (61°). Tra gli Junior, ottimo piazzamento al femminile per Yael Brianzi, 10^ al traguardo e in continua crescita sportiva. Al maschile, grande prestazione per Guglielmo Giuliano che con una prova in crescendo nelle tre frazioni ha conquistato la medaglia d’argento.

La gara valeva anche come ultima prova della prestigiosa Coppa Italia Giovani che si è svolta su più prove durante la stagione, anche qui grandi soddisfazioni per il Team. Tra le Youth A femmine un meritatissimo 2° posto per la biellese Costanza Antoniotti in virtù di una stagione sempre ad altissimi livelli, tra gli Youth A maschi ottimo 4° posto finale di Riccardo Giuliano che con l’ultima prestazione di Imola ha scalato due posizioni. Nel pomeriggio si è svolto il Campionato Italiano Mixed Relay U23, la staffetta di Valdigne, composta dai nazionali Carlotta Missaglia e Nicolò Ragazzo ha conquistato con una gara sempre di testa l’oro italiano. Per i due atleti la grande soddisfazione di bissare il titolo nazionale U23 già ottenuto nel Tri Sprint (Missaglia) e Olimpico (Ragazzo).

Lunedì 1° novembre, tutti i giovani atleti di Valdigne Triathlon sono stati impegnati nel Duathlon Crono a squadre TT, un nuovo format della federazione voluto per far incontrare giovani atleti di squadre diverse, su distanza 1.000m-10km (due giri dell’autodromo), 1.000m. Ancora medaglie e ottimi piazzamenti per i colori verde-turchese-oro, tra le Youth A oro per Costanza Antoniotti, bissato al maschile con il Team dove era presente Riccardo Giuliano, bronzo per la squadra di Yael Brianzi tra le Junior e ancora un oro per Guglielmo Giuliano tra gli Junior maschili.

Orgogliosi i Tecnici giovanili di Valdigne Triathlon presenti sul campo, Maria Angioni, Alessandra Degiugno, Claudia Ternavasio e Carlo Sabbia che hanno dichiarato: “Siamo soddisfattissimi dell’impegno e della partecipazione dei nostri ragazzi lungo tutto l’arco della stagione, molti sono i risultati di rilievo e i piazzamenti ottenuti, ora siamo pronti per programmare la prossima stagione giovanile.” Domenica 31 ottobre ad Antalya, in Turchia, si è svolto l’IM 70.3 Turkey, presenti i due lunghisti biellesi Stefano Massa e Alberto Belli. Per Stefano Massa ancora una prestazione di alto livello in una stagione che l’ha visto protagonista in molte competizioni, per lui 8° posto finale di categoria.

Molto buona la prova di Alberto Belli, che ha ottenuto un buon riscontro cronometrico nella partecipatissima gara. Ancora due biellesi protagonisti domenica 31 ottobre al durissimo Triathlon Cross della Brianza, reso particolarmente difficile dal fango presente sul percorso mtb e run. Bronzo tra le M4 per Franca Gasparotto e ottimo 7° posto tra gli M1 per Andrea Ramella Pollone che ha fatto valere le sue doti nella frazione in mtb. In Sardegna, sempre domenica 31 ottobre, molto positiva la prova nel Tries X Triathlon Cross Country di Golfo Aranci di Monica Cibin, l’ex Campionessa Italiana di specialità ha ottenuto il 4° posto assoluto, prima tra le italiane al traguardo, in una gara che ha visto un’importante partecipazione internazionale. Per ultimo diamo cronaca dell’evento più importante del Week End, i Mondiali di Triathlon Cross in Extremadura (SP). Per Valdigne Triathlon erano convocati la Campionessa Mondiale in carica la parmense Eleonora Peroncini e il Campione Italiano Michele Bonacina.

Prova sfortunata per la Peroncini, che vittima di una caduta dopo soli tre km di mtb, ha subito danni fisici e al mezzo meccanico, ma che con una volontà di ferro ha terminato la prova, pur dolorante e con il cambio in avaria, perché, come ha dichiarato “ad un Mondiale non ci si ritira mai”. Bonacina ha chiuso in 28° posizione assoluta, dopo una stagione lunga di gare e successi. Ora per gli atleti verde-turchese-oro si apre l’off-season per preparare al meglio la prossima stagione.