Andiamo a vedere come può intervenire la medicina estetica sul riempimento labbra perché si parla di inestetismi di una parte del corpo molto importante specialmente della donna che sono correlati in generale sia al processo invecchiamento che biologico e naturale ma anche le caratteristiche di ogni persona dal punto di vista genetico.

Quindi in quest'ultimo caso è un difetto legato alla conformazione delle labbra e di natura congenita e quindi anche una persona più giovane può ricorrere a dei trattamenti per risolvere questo tipo di inestetismo quali può essere una bocca sottile col disegno irregolare o l'asimmetria delle labbra. In altri casi invece abbiamo l'invecchiamento delle labbra che è un processo biologico e naturale e che però può portare a alcuni inestetismi che sono normali appunto per l ‘età, ma che sono un po' fastidiosi da vedere come la comparsa delle rughe sul contorno e sulle labbra o la diminuzione della morbidezza del volume delle labbra e anche l'appiattimento dei due canali nasolabiali che si chiamano colonne filtrali.

Quindi il riempimento delle labbra è una delle procedure più richieste in un ambulatorio in un centro specializzato e quindi si va a lavorare sulla mucosa disidratata che è senza più volume oppure su quelle che sono le rughe del fumatore e quindi sono sono dei problemi che si possono risolvere con il filler ialuronico che è completamente indolore. Parliamo del fatto che non c'è dolore perché è una delle paure che può avere una persona ma dobbiamo renderci conto che ci sarà una lieve anestesia e quindi la persona non percepirà nessun tipo di dolore e in 10-15 minuti si ottiene il risultato desiderato.

La scelta del filler idoneo viene fatta dal medico estetico esperto e che le andrà a fare in base a quella che l'età e del tipo di inestetismo che bisogna correggere nonché dell'area anatomica e dei caratteri morfologici di quella paziente.

Riempimento labbra, come sono i filler

Allora diciamo che il filler specifico per le labbra in genere è composto soprattutto da acido ialuronico ma in particolari varianti cioè di derivazione non animale e che è il frutto di ricerche sperimentali moderne, innovative e avanzate e quindi c'è anche però il collagene, che sono in realtà delle sostanze che nella nostra cute sono presenti in maniera naturale nonché sono delle componenti fondamentali della struttura del tessuto connettivo anche delle labbra.

Quindi la sostanza che viene introdotta in questo filler biotecnologico va a dare una plasmabilità alla soluzione da iniettare in quella che è la mucosa labiale donando volume e definizione alle labbra e quindi grazie al tipo di acido ialuronico iniettato, che ha appunto delle particolari caratteristiche, le labbra sembreranno più naturali e andranno ad assecondare quelli che sono i movimenti di una mimica facciale ,senza andare a fare vedere la correzione ed è per questo che il riempimento labbra è una cosa possibile è assolutamente sicura.

Ricordiamo che medico estetico bravo è quello che saprà rispettare la proporzione tra labbro superiore e il labbro inferiore della paziente in quanto il primo dovrà essere ovviamente meno voluminoso