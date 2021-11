Hair Queen: Il “regno” delle Barber Women, le pioniere della cura della barba, FOTO

A Pettinengo, di fronte ad una terrazza naturalistica che si affaccia sul Biellese, c’è un piccolo salone che, da oltre quattro anni, fa parlare di sé: si tratta della realtà delle Barber Women “Hair Queen”, gestito da sei ragazze specializzate nei trattamenti e nella cura della barba e nello styling dei capelli.

Con una Barber Woman sul logo, una corona sulla testa della Regina dei capelli e due rasoi a mano libera che destreggia come un’artista, Hair Queen è rinomato per il suo stile rock, accattivante, deciso e ben definito nei dettagli. A fare la differenza è lo staff che, rispetto alle realtà più tradizionali, ha studiato un proprio metodo per realizzare tagli, pieghe e trattamenti barba basato sulle linee del viso, sulla forma e sullo stile nel suo insieme.

Alessia è il boss del salone ed è barbiera dal 1994. Lavorando nella più antica e rinomata barberia del biellese, ha imparato questo lavoro utilizzando i più antichi strumenti del mestiere, che non ha più abbandonato; infatti, ancora oggi, li utilizza abbinandoli agli ultimi trend e alle tecnologie del momento. Nel 1999 ha deciso di mettersi in gioco aprendo il suo salone, inizialmente chiamato “Acconciature Alessia”, che nel 2017 divenne poi “Hair Queen”. “La mia più grande passione è la barba e tutto quello che riguarda la sua cura. – racconta Alessia – Amo chi osa, chi vuole fare la differenza e non vuole mai passare inosservato, e tutte le persone a cui piace dedicare il giusto tempo per la bellezza e per il relax. Sono una persona determinata con moltissimi obiettivi da raggiungere; anche se la maggior parte dei miei sogni li ho già realizzati, la strada non è ancora finita. Il mio più grande sogno è quello di riuscire a tramandare la mia esperienza e il mio stile a tutte le ragazze del mio team.”

A completare lo staff delle Barber Women sono Ilenia, Ester, Giulia, Beatrice ed Eleonora.

Ilenia travolge con il suo sorriso e la sua energia; sicura e decisa, ama prendersi cura degli uomini che tengono particolarmente alla barba, ai capelli e al proprio stile. Le linee di Ilenia sono pulite e definite, con sfumature di precisione che vanno a incorniciare il viso. Per i trattamenti donna, adora i look rock e gli hair color fluo, realizzati su chi ama osare di più. “Non amo lo stile banale, ma tutto ciò che è appariscente e che non passa inosservato” conclude Ilenia.

Ester è una ragazza molto determinata, con tanta voglia di imparare cose nuove ed affrontare nuove sfide. Ama trattare i capelli lunghi e i colori sfumati in tutte le loro nuances, prendendosi cura della bellezza delle donne e di coloro che amano avere i capelli sani: per questo, i trattamenti di ricostruzione sono il suo forte. Per gli uomini invece, il suo forte sono i trattamenti per la barba e i massaggi al viso. “Amo prendermi cura dei clienti e spesso lascio loro alcuni preziosi consigli sul mantenimento della barba anche a casa”.

Giulia è la responsabile marketing di Hair Queen e, ogni giorno, si prende cura del blog all’interno del sito scrivendo articoli sulle curiosità, novità e tendenze del salone. “Coccola” il cliente dal momento in cui prende l’appuntamento fino alla sua accoglienza nel locale, in tutto ciò che va oltre al servizio tecnico. Il benessere dei clienti per Giulia viene prima di tutto, ed è per questo che ama offrire loro una chiacchiera, un caffè, un prosecco oppure, perché no, anche un mojito, divertendosi davanti alle loro facce stupite. Quest’anno Giulia sarà in maternità, perciò in questi mesi sarà Beatrice ad occuparsi dell’accoglienza dei nuovi arrivati in salone, sino al rientro di Giulia.

Eleonora, invece, attualmente sta realizzando un tirocinio nel salone, affiancata dalle ragazze, per imparare tutti i segreti del mestiere e potersi unire allo staff in futuro.

L’obiettivo di Alessia è quello di differenziare il proprio salone da quelli classici; in un momento in cui il settore “hair & beauty” tende sempre di più a realizzare una tipologia di salone alla “tutto ideale per tutti”, per le Barber Women invece la differenza e l’originalità sono la chiave di tutto. Proprio per questo, l’arredamento interno è stato studiato e realizzato dalle stesse ragazze, utilizzando materiali come legno, gomme di recupero, chiodi a vista e oggetti del mondo della meccanica, che rendono l’ambiente caldo e rustico. La scelta di questo stile non è casuale: richiama infatti il lavoro svolto con i clienti, ovvero seguendo il metodo tradizionale old-school rivisitato però in chiave attuale.

“Voglio che la gente pensi che il mio sia completamente diverso dagli altri. – spiega Alessia – Vorrei che le persone, parlando di noi, ricordassero il nostro design unico ed originale e il lavoro svolto dal nostro team giovane e frizzante. Uniamo lo stile della vecchia barberia all’innovazione dei tagli attuali e dei trend del momento: si tratta di provare l’esperienza unica di farsi fare la barba dalla mano di una donna con lo stile strong di un barber.”

Il cliente ideale per Hair Queen è colui o colei che tiene particolarmente al proprio look e non ha timore di investire per prendersi cura della propria bellezza.

Il trattamento uomo: King Experience

È un trattamento di puro relax e piacere per il benessere mentale e per la cura della barba. Un momento di benessere da regalarsi, in cui le Barber Women sfumeranno con il rasoio e con precisione la barba a mano libera. Con le mani realizzeranno un massaggio esfoliante per il viso e per la barba utilizzando olio e un panno caldo che renderanno l’esperienza unica. Il massaggio tratterà il viso, le mani, e persino il contorno occhi. Per concludere l’esperienza, viene poi applicato un panno freddo sul viso per chiudere i pori e tonificare la pelle, viene asciugata la barba e applicato un after shave al sentore di whisky, tequila, gin o rum!

Il trattamento donna: Queen Experience

Le donne abbinano il momento del relax al vero e proprio restyling del loro look. Con questo trattamento, la cliente potrà realizzare una color mask, abbinata ad una ricostruzione capillare che va curare e ad idratare a fondo i capelli, riparandone i danni. Il tutto coronato da un massaggio alla cute a base di fango detossinante che dona benessere psico-fisico, rilassamento mentale e un beneficio per i capelli. Il fango dona subito una sensazione di pulizia e vigore della cute ed elimina il deposito dei metalli pesanti che sono presenti nell’aria. Alla fine del trattamento, per proteggere al meglio i capelli, vengono applicati olio protettivo e finish, per completare lo styling rock e super strong!

“Il nostro obiettivo futuro? Vogliamo una vita professionale ricca di soddisfazioni, far conoscere lo stile Hair Queen e avere più negozi con un solo ed unico stile strong, non convenzionale. Ho raggiunto grandi obiettivi in questi anni e, ora, i progetti si allargano!” conclude Alessia.

Il “regno” di Hair Queen si trova a Pettinengo, in via Roma 35.

Per info e prenotazioni: +39 338 720 3122

