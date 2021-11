"Ri-Camminiamo il nostro Paese": escursione da Castellengo a Buronzo il 13 novembre

Sabato 13 novembre ripartono le passeggiate organizzate da Unpli Pro Loco Biellesi con una interessante escursione da Castellengo a Buronzo, nell'ambito del programma nazionale "Ri-Camminiamo il nostro Paese". All'evento collaborano l'Università Popolare di Biella, l'Università di strada, la fondazione Cassa di risparmio di Biella, e i comuni di Buronzo e Gifflenga. Il percorso fa parte di "Oltre le Mura" un progetto di promozione del territorio che lega i due più importanti siti medievali dell’Alto Piemonte: il ben conosciuto Ricetto di Candelo e il complesso consortile di Buronzo, composto da sette castelli che formano un unico borgo. L'itinerario, ovviamente, si può percorrere in entrambe le direzioni, cioè aprendo i tesori del Vercellese a chi si affaccia oltre i confini del Biellese o consentire a chi arriva dal Vercellese di scoprire il parco della Baraggia e il Ricetto. La prima tappa, Candelo-Castellengo, avrebbe dovuto essere il tema della passeggiata dello scorso 3 ottobre, annullata poi per le avverse condizioni meteo.

Sabato 13, dunque, alle 9,30, si partirà proprio dalla chiesa di S. Pietro a Castellengo (Cossato), scrigno di un formidabile ciclo di affreschi cinquecenteschi, per salire sull'altopiano baraggivo in direzione di Mottalciata e della chiesa di S. Maria (XII secolo ma riedificata nel XVI secolo) senza tralasciare un passaggio sui resti dell'antico Ricetto. L'itinerario prosegue verso la frazione S. Silvestro, altra contrada storica con intrecci con la vicina Gifflenga, che è la meta della prima parte della passeggiata. L'arrivo al Gifflenga Village è previsto intorno alle 12,30. Sosta con ristoro organizzato da Pro Loco e Petite Taverne con un buon piatto di "panissa "per ritemprare le forze. Alle 14 si riparte per raggiungere Buronzo attraverso lo spettacolare guado sul torrente Cervo.

L'arrivo in paese è previsto intorno alle 15,30: in tempo per visitare il borgo e il castello che già esisteva intorno all'Anno Mille. Resti della rocca originaria sono affiorati recentemente durante i lavori di restauro. Rocca che nei secoli fu ampliata con la progressiva crescita di importanza del casato dei Signori di Buronzo . La famiglia nel XIV secolo si divise in sette rami e il castello fu diviso in sette parti. Ogni famiglia era proprietaria di una zona ben delimitata del castello: c'erano delle parti comuni ma ognuna modificò la propria aggiungendo palazzi, piazze, vie in base alle proprie esigenze.

E da questa consorteria nobiliare il castello iniziale divenne un borgo di sette castelli, una rarità unica in Europa. Al termine della visita è previsto un momento di ristoro (una bevanda calda). In collaborazione con i partecipanti sarà organizzato un servizio navetta per il recupero delle vetture lasciate alla partenza. Costo della partecipazione (comprensivo di visite e ristori) 15 euro a persona. Informazioni e prenotazioni (obbligatorie) entro le ore 19 di giovedì 11 novembre alla segreteria di UPBeduca 015-8497380 o 338-6365500 con mail a segreteria@upbeduca.it