Biella Corse doppio impegno nel fine settimana

La scuderia Biella Corse sarà di nuovo in gara, questo fine settimana, in due diversi appuntamenti: con le “moderne” alla Ronde Gomitolo di Lana di Biella e, con le “storiche”, al Giro dei Monti Savonesi Storico.

Ronde del Gomitolo di Lana: Alla dodicesima edizione della Ronde Gomitolo di Lana, ultima delle “gare di casa” di questa stagione per Biella Corse, parteciperanno due equipaggi della scuderia. Con il numero 11 entreranno in gara Pier Angelo Tasinato e Chiara Lavagno, alla guida di una Skoda Fabia R5. Va ricordato che il pilota è al rientro dopo l'infortunio alla spalla che lo ha costretto a qualche mese di stop. "La mancanza di allenamento un po’ mi preoccupa" ha dichiarato "ma giochiamo in casa e conosciamo bene macchina e tracciato ... cercheremo di fare un buon tempo!”. Anche in questa occasione il cofano della loro vettura sarà dedicato a promuovere il progetto di raccolta fondi che Tasinato ha lanciato per donare un iniettore angiografico al reparto di cardiologia dell'Ospedale di Biella. Con il numero 31 partiranno invece Stefano Gilardi e Veronica Gaioni, su Renault Clio A7/E7. "Quello di Stefano è un gradito ritorno" ha commentato il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri; "non vediamo l'ora di rivedere lui e Veronica di nuovo all'opera!"

La gara si correrà domenica su di un tracciato particolare che comprende la prova "Tracciolino" (di 9,80 chilometri) che verrà percorsa al contrario rispetto ad altre occasioni per ben quattro volte. In totale i concorrenti affronteranno 171,09 chilometri di cui 39,20 di prove cronometrate. Partenza dalla Piazza Cerruti di Biella domenica alle 7,37, arrivo nello stesso luogo a fine giornata (dalle 17,58).

Giro dei Monti Savonesi: Al 3° Giro dei Monti Savonesi Storico correranno l'equipaggio Caporale-Blanco Malerba e il navigatore Bruno-Franco I neo Campioni Italiani della categoria "2 GTS 4 1600", Ermanno Caporale e Ornella Blanco Malerba, saranno in gara con la loro Lancia Fulvia Coupé 1.6 e partiranno con il numero 47. "Erano già in testa alla classifica della loro categoria" commenta Alberto Negri "ma la matematica certezza della vittoria è arrivata la scorsa settimana, quando il loro più diretto avversario non si è presentato al via dell'ultima gara in cui avrebbe potuto raccogliere punti per contrastarli. Bravi Ermanno e Ornella, davvero una bella soddisfazione!" Il navigatore Stefano-Bruno-Franco, invece, partirà con il numero 39 e gareggerà a fianco del pilota Sandro Rossi sulla sua Renault 5 GT Turbo.

La gara partirà dalla Piazza del Popolo di Albenga (provincia di Savona) sabato alle 15,31, e si concluderà sempre ad Albenga ma in Viale Martiri della Libertà il giorno dopo, a partire dalle 15,02. A quel punto i concorrenti avranno affrontato 291,59 chilometri, di cui 63,06 di prove speciali ricavate sabato da due passaggi sul tracciato "Caso" (di 10,05 chilometri) e, domenica, da due passaggi sui tracciati "Colle Scravaion" (di 10,16 chilometri) e "Il Bosco di Babbo Natale" (di 11,32 chilometri).