Sagliano: aiuti a sostegno di famiglie e imprese

Grazie al finanziamento ricevuto dallo Stato per il sostegno alle attività economiche e commerciali nel pagamento della Tassa sui rifiuti, l’Amministrazione comunale ha deliberato di ridurre di un terzo la parte variabile della TARI relativa all’annualità 2021 per tutte le utenze non domestiche. Per sostenere maggiormente le attività produttive presenti sul territorio di Sagliano in questo momento di crisi dovuto all’emergenza sanitaria, è stato stanziato un fondo di 15.000 euro, cui accedere per richiedere un contributo per la copertura dei maggiori oneri sostenuti per pulizia, sanificazione, protezione e dispositivi di sicurezza, previsti dalle normative anti Covid-19.

Inoltre, per aiutare le famiglie e le persone residenti a Sagliano Micca in condizioni di disagio economico e sociale provocato dall’attuale situazione di emergenza, il Comune elargisce buoni per la spesa e l’acquisto dei beni di primissima necessità e un contributo straordinario per il pagamento delle utenze per forniture idriche, elettriche, gas e TARI.

Il valore del buono per la spesa alimentare è pari a 50 € per persona con un minimo di 100 € per nucleo familiare. È possibile spendere il buono presso i negozi della zona convenzionati con il Comune di Sagliano Micca.

Il contributo per le utenze può essere richiesto una sola volta per ogni nucleo familiare ed è determinato, a fronte di uguale o maggiore importo di bollette pagate (o di cui si impegna a produrre la quietanza) relative all'anno 2021 nella misura massima di: euro 300,00 per fascia di ISEE compresa tra €. 0,00 e €. 4.000,00; euro 250,00 per fascia di ISEE compresa tra €. 4.000,01 e €. 8.000,00; euro 200,00 per fascia di ISEE compresa tra €. 8.000,01 e €. 10.000,00.

Per beneficiare di questi contributi, occorre disporre di una certificazione ISEE 2021 o ISEE corrente di importo non superiore a euro 10.000. Le domande dovranno essere consegnate via mail o presso gli uffici comunali entro le ore 13.00 del 26 novembre 2021. Maggiori informazioni e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili on line sul sito del comune di Sagliano Micca.